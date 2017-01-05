105歲法國小巨人 締自行車世界紀錄

105歲的馬爾錢德，寫下新世界紀錄。(美聯社資料照)

曾一度被勸放棄自行車，但法國自行車手馬爾錢德(Robert Marchand)不放棄，5日以105歲之姿，在場地一小時賽騎22.547公里，締造105歲最多里程的新世界紀錄，鬥志滿滿的他，甚至不滿足的說「我還能更快！」他用行動告訴大家，只要有心，即使百歲人瑞也能勇敢逐夢！

《EPSN》報導，穿著鮮豔的黃紫色車衣，馬爾錢德騎上他的白色自行車投身賽事，雖當天狀況未到最好，但最後他不僅順利完賽，更一舉飆出新猷，令人驚訝的是，他賽後還表示，「若有注意到剩10分鐘的提醒，我可以更快，騎出更好的成績。」

馬爾錢德騎到最後第92圈，並在滿場歡呼中抵達終點，如今的風光，是他熬過住在巴黎郊區的小公寓，領著940歐元(約3萬台幣)月薪的苦日子換來的。事實上馬爾錢德早在三年前，就曾以102歲年紀，騎出26.927公里的成績，寫下世界紀錄，此次則締造105歲年齡層的紀錄，

年逾百歲，卻能屢創佳績，馬爾錢德的生理醫師表示，「他擁有血流量充足的心臟，以及比同齡人更優異的高心跳數，」輔以控管飲食、不菸、少酒、正常作息，每天維持訓練的嚴格自律，造就經歷兩次世界大戰，直到68歲才開始自行車訓練的他，能有今日的傑出成就。

達成紀錄後，馬爾錢德還沒有下一步的計畫，但他說要回到賽場，教練兼摯友米斯特勒(Gerarad Mistler)不意外的說，「為自己設定目標，是他的個性，如果他告訴我，他想突破紀錄，我會放膽去做。他對所有人而言，都是一個極佳的典範。」

(中時電子報)