菲反恐行動 擊斃效忠IS恐怖組織首腦

我要評比

菲律賓安全單位今天在南部擊斃1名向伊斯蘭國組織（IS）效忠的恐怖組織首腦，並逮捕他的3名隨從。

菲律賓軍警聯合小組於凌晨1時左右突襲沙蘭加尼省（Sarangani）基亞姆巴鎮（Kiamba）的1座濱海度假村，準備逮捕恐怖分子馬吉德（Mohammad Jaafar Maguid）。

馬吉德是菲律賓哈里發支持者組織（Ansar Al-Khilafah Philippines）的發起人。他被包圍後開槍拒捕，迫使軍警人員還擊，3名隨從棄械投降。

軍警人員從他們身上搜出2把衝鋒槍和1枚手榴彈。

當地警方表示，馬吉德涉及沙蘭加尼省及周邊區域的多宗恐怖攻擊事件，因被控謀殺、搶劫、縱火等罪名，早於2008年就被地方法院發出總計15道拘捕令通緝，落網後於2010年逃獄。

菲律賓哈里發支持者組織在蘇丹古達拉省（SultanKudarat）巴連邦鎮（Palembang）設立了伊斯蘭國訓練營，2015年菲律賓政府軍前往掃蕩，擊斃8名可疑恐怖分子，包括1名馬來西亞籍訓練員。

去年10月，安全人員突襲馬吉德的住所，搜出1批炸彈製造材料。1060105

(中央社)