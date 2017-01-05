使用費漲　北市農產工會不排除春節前怠工

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台北市政府調漲台北農產運銷股份有限批發市場、停車場及冷藏庫等使用費，農產企業工會今天表達反對表示，已影響員工，不排除農曆年前怠工。1060105

(中央社)