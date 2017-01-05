台鐵春節票 花東長途熱門時段自強號搶光
台鐵今天零時起，開放年春節假期東部幹線對號列車訂票，台鐵統計，訂票過程順利，到上午9時，花東返台北及高雄長程線自強號已全部搶光。
台鐵說，到今天上午9時，共完成19萬3969筆、40萬2493張訂票，過程順利，26日小年夜、27日除夕及31日年初四、2月1日年初五收假日，熱門時段的花東往返台北、高雄的自強號車票已全部售完。
訂票概況如下：
一、台北往花蓮、台東方向：1月26日10時至1月27日20時，長途自強號座位售完，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。其餘各日期、時段自強號及莒光號尚有餘票。
二、台東、花蓮往台北方向：1月31日10時以後，2月1日9時至21時，長途自強號座位售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
三、高雄往台東方向：1月26日16時以後，27日7時至16時，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘票。其餘各日期、時段自強號及莒光號尚有餘票。
四、台東往高雄方向：1月31日14時至20時，2月1日14時至20時，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘票。其餘各日期、時段，自強號及莒光號尚有餘票。
五、北宜對號區間快車：1月27日台北往羅東5694、5696次座位售完，其餘各日期及車次尚有餘票。
因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票可參閱台鐵局訂票網頁：http://railway.hinet.net/ 餘票查詢功能。
台鐵說，因與中華電信團隊更新網路防駭機制，這次春節訂票瞬間進線量較往年大幅降低，訂票成功筆數及張數則與去年相當。
另鐵路法已在去年修法加重罰則，對購買車票加價圖利者，提高罰鍰5倍至30倍，以程式訂票者處5年以下有期徒刑或科或併科新台幣300萬元以下罰金，有效遏止黃牛票及不當訂票。1060105
(中央社)
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