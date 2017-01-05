文化資產導覽APP 查詢古蹟更方便
文化部文化資產局開發「文化資產導覽APP」，讓民眾可查詢全國的古蹟、歷史建築、聚落建築群、文化景觀及考古遺址。
全台第一套以有形文化資產為核心的「文化資產導覽APP」，支援iOS、android、windows phone等智慧型手機平台，也是全台灣第一套經過官方認證的文化資產導覽文本。
這款APP可查詢全國古蹟、歷史建築、聚落建築群、文化景觀及考古遺址，文化部文化資產局從民國100年起推動「有形文化資產導覽暨管理系統建置計畫」，彙整有形文化資產的個案資料，並於105年起全新架構，建立全國古蹟、歷史建築、聚落建築群、文化景觀及考古遺址查詢圖台「文化資產導覽系統」。
「文化資產導覽APP」結合環景導覽、語音導覽、氣候資訊、路線導航、文化活動報馬仔等功能，提高文化資產互動性與親和力。
文化部文化資產局長施國隆表示，目前台灣古蹟等有形文化資產將近2200多處，因經歷不同時間人文歷史的累積，存在著各種不同類型的文化資產，民眾可透過這款APP，了解身處在周邊的文化資產、要如何抵達，以及了解它的歷史變遷、建築樣式與其中有趣的小故事。1060105
(中央社)
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