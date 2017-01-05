三芝水中央景點爆紅 警方假日交管

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新北市三芝區興華里「水中央」景點網路爆紅，吸引民眾慕名而來，假日嚴重影響交通。淡水警分局自7日起將實施交通管制，讓遊客能有悠閒的賞景漫步空間。

淡水分局指出，「水中央」景點位居北8線4.5K處，路寬約5公尺道路兩側未劃設紅、黃線，僅能容許車輛雙向會車，因景點周邊均無停車空間，若拍照民眾大量將車輛於路邊停放，將嚴重影響會車，造成全線車流停滯或癱瘓。

為保持景點人潮動線及保障住居戶車輛通行之需要，淡水分局將自1月7日起，上午6時起至下午6時止，實施交通管制措施，避免車輛違規停車而敗壞了賞景心情。

警方建議遊客在淡水捷運站搭乘F105、871號公車在樁子林站下車，步行700公尺，或搭乘866、875、876、877、893號公車，在田心子站下車，步行950公尺到景點。

若仍選擇駕車或騎乘機車，請從淡金路往三芝方向9.7K處右轉北8線，在北8線、樁子林路口左或右轉，停放臨時停車場，步行900公尺前往景點。

相關交通管制措施如下：

1、101線、北8線路口一律管制遊客車輛進入。

2、停放於雲廣坑產業道路右側之停車，請順線從北10線往台北。

3、停放於行忠堂停車場(樁子林18號)，請從行忠路往台北。

警方表示，將於箭牌口香糖工廠前，管制遊客行車終點。並於101線、北8線路口，管制101線車輛左右轉進入北八線。

淡水分局指出，以上管制路線與路口，公車、媒體採訪車，現住戶及工作需要者驗證後通行。1060105

(中央社)