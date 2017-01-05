住家近交通繁忙路段 罹患失智症風險高
加拿大研究人員表示，家住交通繁忙路段附近，罹患失智症的風險比住得較遠的人還要高。
路透社報導，這份發表在「刺胳針」（Lancet）醫學期刊的研究報告發現，住在距離交通繁忙路段不到50公尺者，罹患失智症的機率，比住在300公尺外高出7%。
加拿大安大略省公共衛生局環境暨職業衛生專家科普斯（Ray Copes）說：「空氣汙染物能進入血流並造成發炎，與心血管疾病及糖尿病等其他可能狀況有關。這項研究顯示空氣汙染物能透過血流進入腦部，因而導致神經系統問題。」
科普斯與加拿大臨床評估科學研究所（Institute for Clinical Evaluative Sciences）同僚共同進行這項研究。
研究團隊分析安大略省超過650萬名20歲到85歲居民的紀錄，並且發現在2001年至2012年間，有24萬3611件失智病例，接著研究人員利用患者郵遞區號，標出他們與主要道路的相對位置。
專家發現，住在距離交通繁忙路段50至100公尺的人，失智症風險的提高減至4%，住在101至200公尺內為2%，若住在200公尺外，則風險微乎其微。
失智症由腦部疾病造成，其中阿茲海默症最常見，會導致腦細胞死亡，進而影響記憶力、思考、行為舉止、認路能力與空間感，以及日常生活功能。
世界衛生組織估計，2015年全球有4750萬人罹患失智症，隨著預期壽命的提高與社會人口老化，失智人口也同步急速增長。（譯者：中央社周莉芳）1060105
(中央社)
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