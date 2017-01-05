臨時會恐陷表決大戰 王金平籲彼此尊重
前立法院長王金平今天表示，他建議朝野在緊迫慌亂中，也一樣要堅守議事規則，彼此間的尊重很重要，可以盡量用協商代替對抗，成果會比較好。
第9屆立法院第2會期第1次臨時會今天登場，國民黨團擬提出4000案預算刪減案。民進黨團總召柯建銘昨天表示，若總預算提早審查結束，臨時會就不用開到小年夜，希望國民黨不要最後還是機械性表決。
對此，王金平今天在立法院出席國民黨團大會前受訪表示，協商當然要進行，希望大家要去努力溝通、討論，盡量取得彼此的尊重，協商不成的才表決。若有能耐，4000案也能透過協商只剩下40案。
對於柯建銘指出國民黨團提4000案是在杯葛，王金平說，「那是柯建銘自己的看法，立委不能提案嗎？」王金平指出，立委提1萬案也可以，是否合理，大家來公決。
王金平說，過去有時候也有過1年的國營事業預算及機關預算加起來有6000案，後來透過協商，結果只有不超過100案進行表決，最後順利通過。他說，為今之計還是要進行協商。
王金平表示，過去他主持協商一向主張三個原則，第一是要尊重黨團、立委的提案權；第二是在進行討論時，盡量包容不一樣的意見；第三，主事者最後一定要接納好意見，能做到這樣，協商的成果將會提高，然後把沒有結論的付諸表決。
媒體詢問，柯建銘昨天是否有來拜託？王金平說，昨天國民兩黨的總召都來看過他，他建議大家在緊迫慌亂中，也一樣要堅守議事規則，彼此間的尊重很重要，可以盡量用協商代替對抗，成果會比較好。1060105
(中央社)
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