澎湖傳持刀強盜案 警方偵辦中

澎湖西嶼偏鄉小漁村昨晚傳2名蒙面歹徒持刀闖入蔡姓民宅，搶奪一名船長的中國大陸籍配偶新台幣16萬元現金和人民幣4萬餘元（約新台幣18萬餘元），幸未傷及無辜，警方組專案小組偵辦中。

澎湖縣政府警察局白沙分局長張文川表示，這起偏鄉小漁村少見的蒙面歹徒持刀強盜案，是發生在昨晚6時30分，2名蒙面歹徒持刀闖入未關門的蔡姓民宅，搶走所有台幣和人民幣後逃逸。

警方在被搶船長的陸配精神甫定後，接到報案，立即組專案小組偵辦，調閱過濾路口可疑人車和清查交往對象，同時籲請有目擊民眾提供線索，有信心在最短時間破案。1060105

(中央社)