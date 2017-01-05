空品差 雲嘉南及高屏金門達紅害

環保署空氣品質監測網顯示，今天馬祖、竹苗、中部地區空氣品質指標（AQI）為對敏感族群不健康，雲嘉南及高屏、金門地區AQI為對所有族群不健康即達紅害等級，其他地區為良好至普通，污染物為細懸浮微粒。

空氣品質監測網顯示，5日金門、中部至高屏地區AQI為對敏感族群不健康至對所有族群不健康，尤其是雲嘉南及高屏、金門地區AQI為對所有族群不健康即達紅害等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

空氣品質指標(AQI)預報，6、7日中南部地區AQI為對敏感族群不健康至為對所有族群達不健康，而雲嘉南及高屏仍達紅害等級，其他地區為良好至普通等級。

環保署建議，若達紅害程度，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人建議留在室內，必要外出應配戴口罩。1060105

(中央社)