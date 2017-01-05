104年最賺錢醫院 台大擠下長庚
健保署今天公布104年全台112家醫院財報，整體而言，由台大醫院賺20.84億元奪冠，擠下去年冠軍林口長庚；最賠錢醫院則是台南市安南醫院，年賠1.06億元最多。
根據二代健保資訊透明公開原則，中央健保署今天公布民國104年領取健保費用超過6億元的112家醫院財務報表。
健保署公布民國104年最賺錢醫院，由台大醫院奪冠，整體盈餘新台幣20.84億元，擠下歷年榜首林口長庚醫院，其次為中國附醫賺20.35億元，林口長庚19.43億元位居第3，台北榮總賺11.31億元第4，第5則是彰化基督教醫院、賺9.32億元
若扣掉停車場、美食街收入，單看醫務收入的部份，最賺錢的是中國附醫賺17.94億元，其次是台大醫院、賺12.38億元，再者為林口長庚醫院、賺9.73億元，排名第4為高醫大中和紀念醫院、賺7.57億元，第5則為北市聯醫、賺5.88億元。
另健保署同時公布賠錢醫院，台南市安南醫院賠1.06億元最多，其次為麻豆新樓醫院賠0.71億元，敏盛醫院賠0.69億元排名第3，第4為耕莘醫院賠0.41億元，第5則為大千綜合醫院賠0.3億元。1060105
(中央社)
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