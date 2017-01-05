梁文傑：綠執政危機 是小英「沒態度的危機」
台灣民意基金會去（2016）年底的最新民調顯示，總統蔡英文聲望只剩38％創下新低，加上一例一休上路後，各界罵聲不斷，讓政府感受到了些許執政危機，但在民進黨籍台北市議員梁文傑看來，這其實可說是小英「沒有態度的危機」。
梁文傑於《美麗島電子報》撰文指出，蔡英文上台後，主要是被一例一休與砍七天假、日本福島周邊農產品進口，還有同性婚姻修法等三大議題困擾，可是對於這些單純屬於Yes or No的問題，小英卻都沒有明確表態。
「小英總統的民調滑坡式下降，應該與她在這些重大議題上不願清楚表態，以致兩邊都不討好有關。」梁文傑以同性婚姻修法為例，若通過了，支持者只會記得尤美女、段宜康及黃國昌，不會想到蔡英文；要是沒通過，小英也不會被記上一筆功勞，因為支持這方的人，會認為這樣的結果是由於國民黨跟護家盟的堅持。
因此，梁文傑認為，與其說民進黨最近的危機是因為端不出政績或是執政無方，倒不如說是蔡英文「沒有態度」所造成的危機。
(中時電子報)
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