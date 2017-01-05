大同3C購滿800元可換大同寶寶金雞年小提燈
大同公司為了讓品牌年輕化，前幾年推出大同寶寶十二生肖小提燈，造成話題。而今年配合金雞年，讓大同寶寶化身為絢麗的七彩鳳凰拜年。大同宣佈，即日起在全台大同3C門市消費滿800元(含)以上者，即可獲得大同寶寶十二生肖雞年限量收藏版小提燈1個，每家門市限量50個，加上最近剛推出舊家電換新促銷活動，期有助於提升該公司3C元月銷售業績。
大同表示，大同寶寶十二生肖小提燈是紙雕藝術家洪新富、延續大同電鍋提把的趣味設計，在大同寶寶純真可愛的造型外，搭配頭上紅色龐克羽毛有如皇冠加身，象徵運勢邁入黃金時代，一雙神氣的雙眼仰望天空並舞動雙翅欲直沖雲霄，有如行情看俏一躍沖天，增添新春祥瑞之喜氣。
大同寶寶十二生肖有國寶級紙雕大師的加持，造就其獨一無二的造形。大同寶寶十二生肖小提燈是唯一由大同公司官方出版的年度限量品，每年推出皆造成轟動的收藏潮。
(工商)
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