民進黨：和年輕人溝通不能政令宣導

民主進步黨發言人吳沛憶今天表示，年輕族群現在可從網路獲各種資訊，不能用以前政令宣導方式，要有互動性溝通，重點在於民進黨是否可贏得年輕人支持和認同。

民進黨新任7年級發言人張志豪和吳沛憶接受廣播節目專訪，主持人提問，近來有民意調查發現年輕人對中國國民黨支持度超過民進黨，加上時代力量要爭搶年輕人選票，民進黨如何因應？

張志豪表示，民調有時看看就好，執政都會有包袱，發言人就是要傳達年輕人心聲；吳沛憶說，不需看民調，執政後要持續傾聽年輕人聲音，民調是趨勢，新政府上台後民眾會有高度期待再往下降，20歲到29歲年輕人越來越強烈關心社會，對政治社會關注和敏感度越來越高。

吳沛憶說，重點在於民進黨是否可重新跟年輕人溝通、贏得年輕人支持和認同，現在討論選舉策略反而是較次要。

張志豪表示，執政者要相信自己目標要走向哪，西元2008年時民進黨很低潮，當時擔任民進黨主席的總統蔡英文給全黨具體目標，不是4年就是8年須從谷底爬起；不管在野或執政，領導人給目標，大家要相信她。

至於兩人2018年是否參選？張志豪說，他的戶籍在新北市中和區，加入發言人團隊，是要做好黨務工作，黨給機會歷練成長學習，是去地方聽民意，了解政策推動遇到哪些困難。

戶籍在新北市新店區的吳沛憶說，她到民進黨工作，曾答應媽媽不選舉，媽媽也叮嚀不能選，就她意願而言，也沒想過要選舉，未來不會在新店選新北市議員。1060105

(中央社)