遼寧號若穿台灣海峽 國防部有經驗掌握
國防部今天表示，民國103年中共航空母艦遼寧號已第一次穿越台灣海峽，國軍有完備經驗和處置作為，能掌握共軍所有活動。
遼寧號艦隊目前正在南海航訓，軍事專家研判遼寧號可能穿越台灣海峽返航，完成首次繞台演訓，還有人推斷可能在總統蔡英文出訪中美洲友邦期間。
國防部情次室聯合情研中心主任王紹華少將在國防部例行記者會表示，國軍有完整情監偵部署，可全部掌握共軍任何活動，媒體提的都是假設性議題，不評論，尊重媒體講法。
媒體詢問過去遼寧號有沒有穿過台灣海峽？王紹華說，103年遼寧號已第一次穿越台灣海峽，國軍有完備經驗及完整處置作為。當時遼寧號只是跨海區訓練，這次執行也只是跨海區訓練，國軍能全部掌握所有活動。
王紹華表示，遼寧號正在戰力形成中，但是不是能夠如美國一流國家戰力，還待觀察。
國防部發言人陳中吉表示，國軍有完整和周密應處程序，不管動向如何，國軍做好萬全準備，請國民放心；蔡總統不在國內期間，國防部和總統府通聯程序有完善機制。
對於媒體報導有數百枚飛彈對著遼寧號，陳中吉說，國軍有準備，相關數據很不能逐一說明，但肯定確保安全。
媒體詢問，如果中共軍機穿越海峽中線可打下來嗎？陳中吉表示，會依相關規定應處，空軍、海軍、地面部隊都有相應作為；至於若遼寧號穿越台灣海峽會不會公布？陳中吉表示，會視狀況公布。1060105
(中央社)
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