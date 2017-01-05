韓在野黨議員會陸外長王毅

大陸外長王毅4日下午在大陸外交部接見到訪的宋永吉等韓國在野黨共同民主黨的7名議員及前總統府秘書官朴善源，王毅呼籲韓國像大陸領導人一樣照顧對方的安全關切，叫停「薩德」反導系統部署進程，共謀妥協方案。

韓聯社5日報導，王毅表示，中國不希望中韓交流倒退，但在韓國宣布加緊部署「薩德」的情況下，中方很難擴大與韓方的交流，希望韓方放緩「薩德」部署進程，為尋找破解問題的方案而努力。

王毅說，努力互相解決對方的問題才是負責任的態度，中韓應攜手維護半島穩定推進無核化進程。王毅說，如果切實執行聯合國涉朝決議，朝鮮有可能重新考慮無核化，有些人說中國沒有發揮應有作用，其實中國在執行決議方面做得最好。

宋永吉表示，最近韓中關係遇到一些問題，但相信兩國能夠共同解決朝核、「薩德」等一切問題，並引述大陸國家主席習近平提出的「五通」，強調貿易暢通、民心相通。報導稱，會前，宋永吉還以一口流利的中文寒暄，令王毅先驚後笑

報導指出，韓國在野黨議員團在會見大陸外長助理孔鉉佑時呼籲停止限制赴韓遊客人數、禁止租機赴韓等「限韓令」措施。孔鉉佑回答，中方重視韓國的關切，可以考慮採取適當措施。孔鉉佑還就韓美同盟表示，中韓關係與韓美關係並不對立，發展中韓關係並不影響韓美關係。

(旺報)