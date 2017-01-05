王金平：有能耐 4000案也能協商到40案

前立法院長王金平。（姚志平攝）

針對立法院臨時會國民黨備好4000案要用來表決，引發民進黨團總召柯建銘質疑是在杯葛，前立法院長王金平表示那是柯建銘自己的看法，「立委不能提案嗎？」，王並指出立委提1萬案也可以，是否合理，大家來公決，若有能耐，4000案也能透過協商只剩下40案。

(中時)