邱淑貞梁家輝鍾鎮濤星二代合體 顏值超高！

左起邱淑貞女兒沈月、鍾鎮濤女兒鍾嘉晴以及梁家輝女兒Chloe與Nikkie，最後是上山詩鈉女兒Hilary。（圖／取自IG）

性感女神邱淑貞的大女兒沈月，近來頻頻在網上po美照，她被讚100%遺傳媽媽，被看好是女神接班人。除此之外，她與梁家輝女兒、鍾鎮濤女兒等人也都是好姊妹，總共5位星二代合體，被讚顏值爆表！

鍾鎮濤女兒鍾嘉晴日前在Instagram上po出與其她4位姊妹的合照，不過仔細一看才發現，其實是邱淑貞大女兒沈月、梁家輝的雙胞胎女兒Chloe與Nikkie，以及上山詩鈉女兒Hilary，5位正值年少青春的模樣，顏值被讚美到翻天。

只是眾人都沒有選擇美美入鏡，反而是搞怪鬥雞眼、嘟嘴皺眉拍照，但網友還是很捧場，認為這些星二代實力驚人，「扮醜也這麼好看。」

(中時電子報)