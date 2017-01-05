外交部：促請川普政府開放對台交往限制

外交部北美司副司長徐佑典上午在外交部例行記者會上表示，我方會持續與未來川普政府溝通，促請他們能夠盡量往「我們期望的方向」的去推；對於現有不必要的交往限制，能夠做最彈性、最開放的解釋。（記者陳建瑜攝）

美國總統歐巴馬去年簽署「國防授權法案」，而未來川普政府如何執行備受關注。外交部北美司副司長徐佑典上午表示，我方未來會持續與川普政府溝通，促請他們能夠盡量往「我們期望的方向」的去推；對於現有不必要的交往限制，能夠做最彈性、最開放的解釋。

徐佑典今天(5日)上午出席外交部例行記者會，媒體詢問，對於未來川普政府如何執行美國國防授權法案？他指出，法案推動時，我方已跟美國國會助理、議員、智庫聯繫，這些人對於川普團隊大概都有些交流，所以川普政府對於國防授權法案的看法，特別在台灣這部分，「我想有一些了解」。

徐佑典強調，對於川普上任後，如何解讀相關條文。因目前為止他還沒正式上任，可能沒辦法進一步瞭解，不過在國防授權法案裡面，包含友我的條文跟文字，都是我們非常期望台美之間獲得更進一步發展。因此，我方會持續跟未來川普政府做溝通，促請他們能夠盡量往「我們期望的方向」推動。

他指出，我方期望的方向，是更密切得台美軍事交流、美國對台軍售能達到讓台灣足以自我防衛，以及對於現有不必要的交往限制，能夠做最彈性、最開放的解釋。

雖然國防授權法案內容並未提及我國防部長訪美等部分，但徐佑典強調，不管是促進台美高層互訪，或在政治、經貿或國防等層面，我方都希望能更被提升。

關於前行政院長游錫堃即將率團赴美參加川普就職典禮，徐佑典表示，按規劃，團員會盡量跟智庫學者、國會議員、當地僑界人士會晤，原則上與以往一樣。

(旺報)