蘇嘉全：希望臨時會平和處理總預算等重要法案

立法院長蘇嘉全出席朝野協商。（姚志平攝）

對於立法院即將召開的臨時會在藍綠互不相讓的情況下，恐演變成一場表決大戰，立法院長蘇嘉全表示有些案子即使提了，若有黨團拉下來也過不了，提了也沒意義，希望臨時會能夠非常平和，大家針對重要的民生法案，比如總預算案，好好地來討論。

(中時)