衣櫃種大麻 工程師落網辯稱非賣品

(中央社記者邱俊欽桃園機場5日電）碩士學歷的徐姓男子，在衣櫥內自製簡易溫室種植大麻，並從水耕法中改良，經曬乾後的大麻花藥性更強，純度更高，他在接受偵訊時表示否認販賣，供稱日前在夜店吸食感覺不錯，所以「栽種自嗨」。

內政部警政署航空警察局近日在追緝多起走私大麻種子的案件中，在台中市逮捕一名42歲的徐姓男子，並起出大麻活株8株、大麻成品毛重約5公克、大麻種子3顆、研磨器、水煙斗、種植土壤等證物。

警方表示，碩士學歷的男子曾任電腦工程師，從網路學得大麻種植技術後，便將工作辭去，在承租套房內，以衣櫥自製簡易溫室種植大麻，並從水耕法中改良，將種子泡水發芽後，移植到培養土上繼續培育，並利用燈具及直立式電扇、冷氣等設備，來控制溫度及濕度，手法相當專業。

警方在男子的住處所查獲的植株已開出大麻花，而曬乾的大麻花，藥性更強，氣味更濃郁，純度比大麻葉還高。

警方表示，男子否認販賣牟利，辯稱日前在北部夜店曾吸食過大麻，感覺不錯，所以要種來自己吸食，「栽種自嗨」。

警方呼籲，大麻於台灣並未合法，走私大麻種子、栽種、持有大麻仍違反現行法令，男子在接受訊問調查後，被依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。1060105

(中央社)