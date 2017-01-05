農曆春節將至 警消安檢消防設備

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農曆春節將至，高雄市政府消防局檢查轄內旅館、商場、百貨公司等民眾出入眾多場所春節期間消防安全設備，確保民眾於春節期間消費安全。

高雄市消防局今天表示，檢查除測試火警自動警報設備、室內消防栓、排煙系統、避難逃生設備與防火鐵捲門連動等，同時檢查旅館逃生出口路線標示是否明確，安全門逃生口有無被雜物阻擋，且實際抽查業者自衛消防編組演練。

百貨公司等場所於春節連假期間會湧入大批逛街購物人潮，消防局說，為維護民眾逛街及購物環境安全，大型公共場所消防安全抽查工作將持續進行，給民眾安全購物、平安過節消費環境。

消防局呼籲業者應注意平日加強防火管理，做好消防安全整備工作，春節期間對公共安全維護有更高自主管理意識。1060105

(中央社)