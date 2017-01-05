北市漲費用 農產工會不排除春節前怠工

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台北市政府調漲台北農產運銷股份有限公司批發市場、停車場及冷藏庫等使用費，農產企業工會今天表示，這已影響員工，不排除農曆年前怠工3天，員工上班但不進行批發蔬果拍賣。

北市府將台北農產公司相關使用費從10％調高到15％，農產企業工會上午在農產運銷公司行政大樓舉行記者會說，北市府在完全沒告知、協商情形下倉促調漲。

工會理事長張寶智說，假如北市府仍要漲，工會近期就會開臨時會員大會，不排除農曆春節前怠工3天，到時公司所有員工正常上班，但不進行蔬菜、水果拍賣，並事先通知產地，這段期間不要把蔬果送到公司。工會不希望走到這一步，希望有雙贏辦法。

張寶智說，使用費漲，企業成本增加，踩到痛處，公司如果到時營運沒這麼好時，上繳的使用費是不是要從員工身上扣除？甚至裁員？大家人心惶惶。

張寶智表示，記者會前，台北市副市長陳景峻有致電關心，關於使用費調漲問題，承諾會與北市府團隊討論，並報告台北市長柯文哲。1060105

(中央社)