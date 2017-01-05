高鐵通車10年 鄭運鵬憶差點成高鐵駕駛

今天是台灣南北高速鐵路通車10週年，民進黨立委鄭運鵬回憶當年曾在台灣高鐵工作10個月，當時董事長殷琪還曾詢問他擔任高鐵第一批赴日受訓種子駕駛員的意願。

鄭運鵬今天在臉書上談他和高鐵的淵源。

鄭運鵬說，2003年初，他前一年底剛幫謝長廷院長打贏高雄市長的連任，因無意留在市府任職而離開了高雄。當時思考離開政壇後要做什麼？因為他是土木工程背景，還在興建期的台灣高鐵，是當年全世界最大的BOT案，便心嚮往之，覺得應該功逢其勝才不枉讀大學四年。

鄭運鵬2003年初進入台灣高鐵，在總經理室協助處理爭議中的公共事務，也利用機會瞭解台灣高鐵計畫的整體運作，但年底就接到當時民進黨秘書長吳乃仁的徵召，希望他回到民進黨團隊，協助2004年陳水扁的連任選舉。

鄭運鵬說，他在高鐵公司只待了約10個月，並在發放年終獎金的前一天離開。

鄭運鵬說，他開台灣高鐵損失的不是年終獎金，而是就在答應吳乃仁秘書長的之後一週，當時台灣高鐵事長殷琪詢問他擔任高鐵第一批赴日受訓種子駕駛員的意願。

鄭運鵬頗有感慨說，當下他只能咬牙婉拒，不然，今天他就是帥氣高鐵駕駛員的種子教官，而且還能看得懂沒字幕的日劇。1060105

(中央社)