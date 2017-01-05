台科大生肖設計賽 柑橘化雞身奪金

我要評比

台灣科技大學今天揭曉生肖創意設計競賽結果，網頁設計師蘇郁銘將柑橘堆疊為雞身，結合了吉利與豐收的意涵，作品「吉利雞年」奪得金獎，將製作成紅包袋、抱枕等創意商品。

台科大連續三年舉辦生肖設計競賽，今年吸引507件海內外作品報名參賽，校方除了提供最高新台幣10萬元獎金，還將得獎作品設計為紅包袋、抱枕、時鐘、包包、馬克杯等物品，成為校園伴手禮。

金獎作品「吉利雞年」，設計者蘇郁銘把柑橘融入設計中，結實纍纍的果子象徵豐收之年，枝葉茂盛堆疊為雞身，更符合諧音「吉」，作品充滿春節喜氣。

銀獎則是台科大設計系學生王安安的作品「金雞報喜」，她將中文字「雞」筆畫重新排列成一支氣宇軒昂的雞，傳達新年財源滾滾的意象，且作品底色跳脫新年俗套，選用深邃的綠色，成功抓住評審目光。

崑山科大學生翁柏洋作品「雞祥如意」拿下銅獎，他走可愛風格，用極簡的幾何圖像勾勒出雞的輪廓，水滴形是雞冠、圓形代表眼睛、半圓形則代表嘴巴。

台科大校長廖慶榮表示，去年台科大將得獎作品做成紅包袋，開放民眾索取，受到熱烈迴響。台科大希望有更多企業和廠商能選用這些得獎作品，鼓勵更多優秀設計人才投入創作。1060105

(中央社)