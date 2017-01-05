著眼南美 滴滴砸33億投資巴西網約車99Taxi

滴滴出行宣布砸下1億美元投資南美洲巴西的99 Taxi，圖為滴滴總裁柳青。（圖/新華社）

獨霸大陸的網約車軟體公司滴滴（Didi Chuxing）近日再傳海外投資動作，在去年大舉併購Uber中國後，又砸下1億美元（約33億台幣）投資南美洲巴西最大的同業軟體公司99 Taxi。這間公司在巴西當地是Uber最大的勁敵，更是兩大城市聖保羅（Sao Paulo）與里約熱內盧（Rio de Janeiro）的市場領頭羊。未來滴滴將與99 Taxi進行技術、市場開發與營運計畫方面的合作，此次大手筆投資更被外界視為滴滴有意進軍南美洲市場的表態。

據《富比士》雜誌報導（Forbes），大陸網約車龍頭滴滴再傳海外投資案，將砸下約1億美元（約33億台幣）的資金投資巴西最大的同行- 99 Taxi公司，這筆資金將讓滴滴成為99 Taxi最大的投資者。繼去年度大手筆併購Uber中國後，已在大陸市場獨霸天下的滴滴逐漸將眼光轉往海外市場。面對這筆大額投資案，99 Taxi執行長費南德茲（Peter Fernandez）發表聲明表示，「歡迎滴滴來到巴西！我們對於滴滴的挹注感到非常興奮，期待未來雙方在開發技術上的合作，以及共同拓展巴西與南美各國的市場。」

滴滴於去年併購Uber中國，成功「一統」大陸網約車市場。（圖/新華社）

日前巴西計程車業者上街抗議Uber，要求政府禁止網約車。（圖/美聯社）

隨著大陸網約車市場在去年形成「天下一統」態勢，Uber在多年砸錢競爭下，最終選擇認賠殺出大陸市場，讓滴滴成功獨攬整塊市場大餅。不滿足於中國市場的他們，開始尋求異業合作或異地投資。日前才與德國福斯集團（Volkswagen AG）成功達成電動車供應鏈的合作協議，如今又傳出跨洋大舉投資Uber的南美最大競爭者，讓外界不免猜想，滴滴是不是真的要跨足南美洲市場。

在巴西兩大城聖保羅和里約熱內盧佔有主要市場的99 Taxi，將迎來滴滴大筆資金。（圖/99 Taxi官網）

手握龐大資金的滴滴，於2015年就曾砸下1億美元（約33億台幣）投資加州另一款網約車軟體Lyft，讓更多中國籍客戶能夠在美國使用該軟體。如今崛起於印度的Ola、新加坡的GrabTaxi、中國的滴滴與美國Lyft這4間公司已達成戰略聯盟，涵蓋客戶範圍上看全球總人口的5成之多。然而面對各方網約車鉅子崛起，Uber的勢力卻節節敗退，不但撤出大陸市場、在台灣更屢遭官方刁難、美國自駕車測試不順，如今再面臨滴滴踏入南美洲，恐讓網約車的全球市場再興改變。

(中時電子報)