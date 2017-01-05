大谷翔平旅美二刀流 得通過兩考驗
日本火腿大谷翔平「二刀流養成計畫」的成功，使他成為日職當今最火紅話題人物，但若到大聯盟，強投豪打恐怕還不夠，日媒5日報導，大聯盟國聯跟美聯的球探認為，若大谷在美國還想二刀流，體力是一大考驗，更必須具備守外野的能力。
隨著大谷旅美之日越來越近，針對他到輪值方式不同、打擊相對強悍的大聯盟，還能否二刀流的討論未曾停過，談到此問題，《富士晚報》報導指出，美聯球團的球探認為，過去四年未曾投滿180局的大谷，下賽季得證明自己的體力，足以負擔「投一休六」輪值、一周四天擔任打者的出賽，才有實行的可能。
相較美聯球團的看法，若前進沒有指定打擊(DH)的國聯，國聯球探則表示他除投球跟打擊，還得能勝任野手工作，「如果不能守右外野，二刀流會很難達成。」巧合的是，近兩年沒排大谷擔任野手的栗山，也拋出新球季想讓他上場守備的想法，「不可能守備、三刀流不可行，如果我這麼想，他不會成長。」
(中時電子報)
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