北京霧霾又下雪 氣象局：請打傘 雪很髒

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北京今仍發布橙色霧霾警報，據氣象局官方微博上午消息指出，目前北京石景山、海淀區均出現微幅小雪，並提醒民眾出門盡量打傘，因為「雪很髒」。

今早6時左右，首都機場省際巴士路線全數停擺，多條高速公路採取封閉措施，列車現晚點。

北京公安局表示，因天氣原因，多條高速公路採取封閉措施。京港澳高速杜家坎至市界雙方向、京昆高速六環至市界雙方向、京台高速青雲店至市界雙方向、大廣高速金華寺至市界雙方向等，均採封閉措施。

(旺報)