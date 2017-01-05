真會挑！伍茲2017年從生涯8勝幸運地出發

前球王伍茲2017年從生涯8勝幸運地出發。(美聯社資料照)

高球天王巨星伍茲5日公布2017年1、2月的出賽場次，新年首戰將於1月26日至29日參加農保公開賽，休息2周後，再參加2月13日開打的吉恩斯公開賽與2月23日展開的本田菁英賽。

伍茲2015年2度接受腰部手術，去年12月初世界挑戰賽休養15個月後復出，最終在17位參賽選手獲得第15，不過他4輪共抓24隻小鳥位居「鳥王」，證明仍具競爭力，只差4天表現不夠穩定。打完世界挑戰賽經過近2個月調整，2017年首戰選擇從農保公開賽出發，表現仍受期待。

他2009年受性醜聞與膝、腰傷影響，一度退出世界第1，但2013年勇奪5冠，重登「球王」寶座，2017年能否重返榮耀？前3場比賽可看出端倪。

伍茲日前原公布選擇吉恩斯公開賽為2017年首戰，但日決定提前從高球生涯的「幸運地」之一農保公開賽出發，希望能為他帶來好運。

農保公開賽於多利松南區球場舉行，他業餘時期曾在這裡贏過青少年世界錦標賽，加入職業後再於這座球場7度勇奪美巡冠軍，包括2005至2008年的4連勝，平了火石與灣丘球場的8冠紀錄。

去年12月30日過41歲生涯的伍茲，職業生涯共贏得包括14座大賽在內共79座美巡冠軍，而2008年在美國公開賽贏得的第14座大賽冠軍，就是在多利松南區球場奪得，讓他不僅選擇從這個幸運地展開2017年球季，也盼從這裡重新追逐「金熊」尼克勞斯保持的18座大賽冠軍紀錄。

(中時電子報)