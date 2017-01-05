真會挑！伍茲2017年從生涯8勝幸運地出發
高球天王巨星伍茲5日公布2017年1、2月的出賽場次，新年首戰將於1月26日至29日參加農保公開賽，休息2周後，再參加2月13日開打的吉恩斯公開賽與2月23日展開的本田菁英賽。
伍茲2015年2度接受腰部手術，去年12月初世界挑戰賽休養15個月後復出，最終在17位參賽選手獲得第15，不過他4輪共抓24隻小鳥位居「鳥王」，證明仍具競爭力，只差4天表現不夠穩定。打完世界挑戰賽經過近2個月調整，2017年首戰選擇從農保公開賽出發，表現仍受期待。
他2009年受性醜聞與膝、腰傷影響，一度退出世界第1，但2013年勇奪5冠，重登「球王」寶座，2017年能否重返榮耀？前3場比賽可看出端倪。
伍茲日前原公布選擇吉恩斯公開賽為2017年首戰，但日決定提前從高球生涯的「幸運地」之一農保公開賽出發，希望能為他帶來好運。
農保公開賽於多利松南區球場舉行，他業餘時期曾在這裡贏過青少年世界錦標賽，加入職業後再於這座球場7度勇奪美巡冠軍，包括2005至2008年的4連勝，平了火石與灣丘球場的8冠紀錄。
去年12月30日過41歲生涯的伍茲，職業生涯共贏得包括14座大賽在內共79座美巡冠軍，而2008年在美國公開賽贏得的第14座大賽冠軍，就是在多利松南區球場奪得，讓他不僅選擇從這個幸運地展開2017年球季，也盼從這裡重新追逐「金熊」尼克勞斯保持的18座大賽冠軍紀錄。
(中時電子報)
關鍵字：2017
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。