在岸離岸人民幣匯率 雙雙大漲

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在隔夜離岸人民幣兌美元匯率飆升逾9分的刺激下，今天人民幣兌美元中間價大幅調升0.0219元，報6.9307元兌1美元，創1個月來最大升幅。

上海證券報報導，離岸人民幣流動性持續緊張、做空人民幣的成本不斷攀升，以及美元日內走弱等因素的共同作用下，一向被視為「市場風向標」的離岸人民幣兌美元匯率4日連續升破多重關口，大漲逾0.0900元。這也帶動隔夜在岸人民幣大漲。

5日在岸人民幣兌美元開在6.9280元，開高約0.0200元。離岸人民幣兌美元匯率開在6.8672元。截至上午9時30分，在岸、離岸人民幣兌美元匯率分別報6.92元、6.88元。

中國人民銀行（大陸央行）授權中國外匯交易中心公布，5日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣6.9307元。1060105

(中央社)