川普不信任情報單位 計畫縮編規模

川普團隊稱，在真正上台後，會縮小國家安全局和中央情報局在美國本土的人事規模。(圖/美聯社)

華爾街日報(Wall Street Journal)報導本週三公佈。美國總統當選人川普正計劃重組兩個美國最重要的情報單位。報導稱，川普擔心情報機構權力龐大而且涉及政治，因此計劃縮小國家安全局（DNI）和中央情報局(CIA)的辦公室規模。《商業內幕》(Business Insider)轉錄了這則新聞。

川普團隊的說法是，情報單位應該要派在國外收集情報，但是美國本土的情報人員編制卻過於龐大，而且變得完全政治化，因此他們都需要瘦身，特別是重組機構編制，以及如何與政府良好互動。

一般認為，川普此舉頗「秋後算帳」的意圖，因為美國情報單位多次警告，俄羅斯駭客、網路煽動者都企圖影響美國大選，比如洩露了民主黨官員的電子郵件，以及傳播誇大不實的消息都是證據。現任的歐巴馬總統在去年年底指示針對網路駭客干預美國選舉之事進行調查，結果發現類似的行動可追溯到2008年。

不過川普對這些說法一直嗤之以鼻，他援引維基解密(WikiLeaks)創始人朱利安·亞桑傑(Julian Assange)週三時接受福斯新聞採訪時的談話，亞桑傑否認被竊的電子郵件是從俄羅斯所取得。

不過，川普如此「信任」亞桑傑的說法，連共和黨參選員也不同意，南卡羅來納州的共和黨參議員林奇．葛洛漢(Lindsey Graham)在推特留言：「我不認為有任何美國人會覺得亞桑傑講話有絲亳可信度，所有美國人都不該再被他欺騙。」

(中時電子報)