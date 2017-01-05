為何紅茶叫「Black Tea」？戴忠仁解密

圖右為馬口鐵密封的正山小種，圖左為正山小種的油紙包裝。（圖／戴忠仁提供）

什麼！竟然因為一桶茶，讓資深新聞主播戴忠仁採訪時心不在焉，他更興奮說這是他的「最愛」，還透露這個茶改寫了人類歷史。

戴忠仁日前為了《國寶檔案》老茶專題，走訪茶專家呂禮臻，意外發現他那裡有一桶極少見的茶，仔細一看竟是「正山小種」紅茶，因為其擁有獨特的桂圓香氣，被荷蘭人帶進歐洲後，風靡整個西方世界，英國詩人拜倫也曾在詩集提過「正山小種」。

不過當年中國人不重視「正山小種」，反而英國對這種茶課起稅，後來還成為美國獨立運動的肇因，所以戴忠仁說「正山小種」改寫了人類歷史。而他也將在節目教大家如何分辨茶的年紀，更會為觀眾解謎，西方人為何將顏色紅亮的紅茶稱之「Black Tea」，就是和「正山小種」有關。

國寶檔案「老街老屋老茶」專輯將在1月12日(週四)晚間11點於人間衛視首播，隔天下午兩點重播。

(中時電子報)