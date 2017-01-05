山老鼠盜伐牛樟巨木 傳Line露餡
去年12月中旬，檢警及林務局台東林管處聯手破獲陳嫌為首的山老鼠盜伐牛樟巨木集團，時隔20天，警方利用Line通訊軟體，「連」上另一山老鼠集團的罪證，再破一案。
警政署保七總隊第九大隊大隊長廖正成今天表示，去年12月13日破獲盜伐山老鼠集團案後，查扣陳嫌涉案行動電話，發現Line有其謝姓友人傳送鋸切牛樟木角材的照片，還委託陳嫌協助找買家收贓。
廖正成說，陳姓主嫌去年趁莫蘭蒂颱風過境，夥同邱嫌在台東永安山區伐倒直徑2.1公尺的牛樟巨木後，找來謝嫌趁梅姬颱風毀壞林道，讓林管處護管人員無法進入山區巡視。
謝嫌再僱用2名揹工，夥同邱嫌，攜帶鋼纜、鏈鋸等工具深入山區，將牛樟巨木鋸切成段，以手機拍下畫面以Line通訊軟體傳送給陳嫌，並以新台幣200萬元委託陳嫌代為銷贓。
警方4日兵分四路，持搜索票及拘票拘提謝嫌及孫姓、余姓2名揹工到案；並借提日前羈押的邱姓主嫌至紅石山區，徒步3小時抵達盜伐現場，並起獲匿藏的鋼纜、絞盤等大批工具。
謝嫌向警方供認，原本打算找到買主後，再另闢蹊徑將盜伐牛樟段木運下山。警方已將全案移送檢方偵辦。1060105
(中央社)
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