一例一休衝擊 台大醫院4月起週六減診
一例一休衝擊，台大醫院今天上午宣布，初步規劃將疏散週六門診就醫的病人，協調到週間看診，4月起週六門診全面減少門診，週六部分科別擬集中到兒童醫院看診。
台大醫院今天表示，為因應最新勞基法相關規定與落實政府保障勞工權益政策，照顧員工身心健康，讓員工有適當休息時間，將依規定進行人力盤點與調整。
台大醫院指出，即起將先宣導週六門診就醫的病人，協調患者多到週間看診，從4月開始，週六擬將全面減診，部分門診將集中設置於兒童醫院，另一部分門診則挪到週間看診，如醫師認為有需要則可斟酌增加週間門診。
不過，門診化學治療室、輸血中心等，則仍維持原週六的運作，台大醫院強調，將持續監測急診就醫人次，並已協調各科提供支援人力於必要時調整，提供民眾急重症醫療的需求。1060105
(中央社)
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