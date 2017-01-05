陳鴻文打經典賽 中華隊2月澳洲移訓

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中華隊在台中市集訓備戰3月世界棒球經典賽，2月6日飛往澳洲移地訓練，而繼4日選手許基宏、高國輝與宋家豪加入，中信兄弟隊投手陳鴻文今天投入集訓。

陳鴻文原本辭退經典賽，備戰新球季，但中華民國棒球協會隨隊人員表示，中華隊總教練郭泰源與陳鴻文談過後，陳鴻文改變心意，決定加入集訓。

包括高國輝、許基宏、宋家豪、選手潘威倫、林智勝、陳鏞基、倪福德與鄭達鴻等人都已加入集訓，經典賽官方比賽用球也在昨天送到。

澳洲移地訓練預計有32名球員出征，與澳洲職棒球隊打熱身賽。

旅美投手王建民昨晚搭機前往美國，對經典賽沒給出最後答案，他說，還會再與郭泰源討論，視訓練狀況而定。1060105

(中央社)