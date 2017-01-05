國5遊覽車撞小客車 2人送醫

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國道警方5日表示，國道5號南下33.4公里處（宜蘭礁溪段）上午發生1部遊覽車追撞兩部自小客車，小客車內2人受傷，已送醫治療。（國道公路警察局第九公路警察大隊提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年1月5日

國道警方今天表示，國道5號南下33.4公里處（宜蘭礁溪段）上午發生1部遊覽車追撞兩部自小客車，小客車內2人受傷，已送醫治療。

內政部警政署國道公路警察局第九公路警察大隊說，國5南下33.4公里處發生1部遊覽車撞擊到兩部自小客車事故。遊覽車內42名乘客沒受傷，但遭撞的1部自小客車內有2人受傷，已送醫治療。

警方說，初步研判這3輛車當時行駛在外側車道，遊覽車先追撞前方第1部自小客車，第1部自小客車再撞擊前方第2部自小客車，相關駕駛初步檢視沒酒味，詳情待進一步調查。1060105

(中央社)