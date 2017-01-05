韓首爾無人駕駛公車2月正式營運
加快智慧型城市腳步，韓國不落人後。韓國國土交通部公布，無人駕駛的電動公車將於今年2月起正式運行。預計首度營運的無人駕駛公車路段單程為2.5公里，使用載客容量為12人的小型電動公車。
據韓聯社報導，據韓國國土交通部5日公佈了2017年工作計劃，載明了韓國首次無人駕駛電動公車將2月起正式運行的訊息。該無人駕駛電動公車的行駛路段為從地鐵板橋站至「韓版硅谷」板橋創造經濟谷。
國土部方面表示，無人駕駛公交車從去年2月起開始路測，總行駛里程為2.6萬公里，雖然測試中發生過幾次自動轉為人為駕駛模式，但未造成嚴重的交通事故。
報導說，板橋路段無人駕駛汽車行駛速度限制在每小時30公里以下。因此，發生重大的安全事故的可能性較小。同時，還將安排隨車人員，提前購買車險等以防萬一。
韓國國土部還計劃，在平昌冬奧會期間（2018年2月9-25日）與現代汽車集團合作推出無人駕駛公交車載客服務。開幕式當天，無人駕駛公交車將在首爾收費站至冬奧舉辦地投入試運行，冬奧會期間將在平昌面向公眾開通運營。
報導指出，先前參與測試的無人駕駛汽車包括現代汽車、起亞汽車、現代摩比斯、首爾大學、漢陽大學和韓國交通安全公團等，總數11輛。
韓國國土部還發佈針對普通市民和專家有關無人駕駛汽車倫理及接受度的調查結果，顯示有無人駕駛經驗的專家中有97%的人願意使用實現商用的高度自動駕駛汽車，比例遠高於其餘人群（54%）。受訪民眾最擔心系統故障引發交通意外，而受訪專家則擔心肇事後責任歸屬問題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。