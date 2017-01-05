韓首爾無人駕駛公車2月正式營運

韓國學術界與業界近年來積極發展無人駕駛汽車，攻佔全球汽車製造制高點的企圖心非常旺盛。圖為韓國首爾大學正在進行無人駕駛汽車測試。（圖／美聯社）

加快智慧型城市腳步，韓國不落人後。韓國國土交通部公布，無人駕駛的電動公車將於今年2月起正式運行。預計首度營運的無人駕駛公車路段單程為2.5公里，使用載客容量為12人的小型電動公車。

據韓聯社報導，據韓國國土交通部5日公佈了2017年工作計劃，載明了韓國首次無人駕駛電動公車將2月起正式運行的訊息。該無人駕駛電動公車的行駛路段為從地鐵板橋站至「韓版硅谷」板橋創造經濟谷。

國土部方面表示，無人駕駛公交車從去年2月起開始路測，總行駛里程為2.6萬公里，雖然測試中發生過幾次自動轉為人為駕駛模式，但未造成嚴重的交通事故。

報導說，板橋路段無人駕駛汽車行駛速度限制在每小時30公里以下。因此，發生重大的安全事故的可能性較小。同時，還將安排隨車人員，提前購買車險等以防萬一。

韓國國土部還計劃，在平昌冬奧會期間（2018年2月9-25日）與現代汽車集團合作推出無人駕駛公交車載客服務。開幕式當天，無人駕駛公交車將在首爾收費站至冬奧舉辦地投入試運行，冬奧會期間將在平昌面向公眾開通運營。

報導指出，先前參與測試的無人駕駛汽車包括現代汽車、起亞汽車、現代摩比斯、首爾大學、漢陽大學和韓國交通安全公團等，總數11輛。

韓國國土部還發佈針對普通市民和專家有關無人駕駛汽車倫理及接受度的調查結果，顯示有無人駕駛經驗的專家中有97%的人願意使用實現商用的高度自動駕駛汽車，比例遠高於其餘人群（54%）。受訪民眾最擔心系統故障引發交通意外，而受訪專家則擔心肇事後責任歸屬問題。

(中時電子報)