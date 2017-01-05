NBA》好兄弟再對決 詹皇這次還是輸韋德
「小皇帝」詹姆斯5日再跟好兄弟「閃電俠」韋德正面對決，結果還是落到輸球那方！詹姆斯雖拿31分、8籃板及7助攻，騎士卻在少了厄文、洛夫兩大主力助陣的劣勢下，無奈於自家主場以94比106輸給來訪的公牛。
本季首次詹姆斯對上韋德，當時賭輸的詹皇還穿MLB小熊球衣到場，可惜當時陣容完整的騎士，卻以105比111輸給地主公牛，這次換到騎士主場，厄文卻因大腿拉傷缺席，洛夫也因食物中毒無法上場，讓詹皇苦陷沒幫手窘境。
更別提騎士少了「神經刀」J.R.史密斯，他因手指修復手術，目前歸隊時間未定，5日表現較佳的騎士球員是麥克雷，他拿全隊次高21分，佛萊15分，先發中鋒崔斯坦湯普生雖抓11籃板，卻只得到2分，進攻端全無貢獻。
反觀韋德雖僅10分、4助攻與4籃板表現，卻獲公牛隊友力挺，吉米巴特勒攻下全隊最高20分，另有8助攻、6籃板，泰吉布生18分、7籃板，麥克戴摩17分，米洛提奇16分，取代隆多先發上場的卡特威廉斯13分。
(中時電子報)
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