北農工會揚言怠工 柯P：市府會斷然處置
台北市府與台北農產運銷公司簽訂第一果菜批發市場新合約，一舉調高拍賣場、停車場及冷藏庫使用費到上限15％，對北農稅前淨利影響很大，北農企業工會今天(5日)揚言在春節前「怠工」3天表達不滿。對此，台北市長柯文哲今早表示，北農不能用影響民生的方式要脅政府，若年前真的怠工，市府會「斷然處置」。
北市府委託北農營運的第一果菜批發市場合約去年底到期，雙方正在簽定新約，市議會財建委員會要求市府修改合約，除改為半年一約，還調高拍賣場、停車場及冷藏庫使用費抽成數，市場處以北農往年稅前淨利預估，調整後北農淨利會減少8成，引發北農反彈。
柯文哲表示，北農最重要的任務是提供市民品質好、價格合理的蔬果，並非以營利為目的，若工會認為有疑義，可以到勞動局或跟市場處商量，而不是用影響民生問題的方式要脅政府，「不能動不動就罷工。」
北農認為，使用費調整幅度不合理，怠工也是官逼民反。柯文哲強調，市府有算過，「調整後（營運）應該還可以啦」，既然北農去年可發8000多萬員工獎金，市府在合約上應做些調整。他也呼籲北農應適可而止，不要太過份，若真的發起怠工，市府會斷然處置。至於要怎麼做？柯僅說，劇本寫好會再跟大家講。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。