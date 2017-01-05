北農工會揚言怠工 柯P：市府會斷然處置

台北市長柯文哲表示，如果台北農產運銷公司真有罷工情形，將會採取斷然的處置措施。（鄭任南攝）

中天新聞】不滿柯P漲地租50% 北農擬春節怠工3天

台北市府與台北農產運銷公司簽訂第一果菜批發市場新合約，一舉調高拍賣場、停車場及冷藏庫使用費到上限15％，對北農稅前淨利影響很大，北農企業工會今天(5日)揚言在春節前「怠工」3天表達不滿。對此，台北市長柯文哲今早表示，北農不能用影響民生的方式要脅政府，若年前真的怠工，市府會「斷然處置」。

北市府委託北農營運的第一果菜批發市場合約去年底到期，雙方正在簽定新約，市議會財建委員會要求市府修改合約，除改為半年一約，還調高拍賣場、停車場及冷藏庫使用費抽成數，市場處以北農往年稅前淨利預估，調整後北農淨利會減少8成，引發北農反彈。

柯文哲表示，北農最重要的任務是提供市民品質好、價格合理的蔬果，並非以營利為目的，若工會認為有疑義，可以到勞動局或跟市場處商量，而不是用影響民生問題的方式要脅政府，「不能動不動就罷工。」

北農認為，使用費調整幅度不合理，怠工也是官逼民反。柯文哲強調，市府有算過，「調整後（營運）應該還可以啦」，既然北農去年可發8000多萬員工獎金，市府在合約上應做些調整。他也呼籲北農應適可而止，不要太過份，若真的發起怠工，市府會斷然處置。至於要怎麼做？柯僅說，劇本寫好會再跟大家講。

(中時)