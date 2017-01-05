北農工會抗議 柯文哲：喊喊就好適可而止
台北市長柯文哲今天說，台北農產公司不是以營利為目的，不管有什麼爭執，不能動不動就怠工，用影響民生問題的方式威脅政府，「喊喊就好，要適可而止」，有問題可和市府討論。
柯文哲上午出席「戶籍登記申請書數位化系統啟動」記者會，會後受訪，媒體提問，關於台北農產企業工會為抗議北市府調漲租金50%。不排除在春節前發動怠工3天。
柯文哲說，台北農產公司最重要的目的是要提供給市民品質好、價格合理的蔬菜和水果地點，且該公司不是以營利為目的，希望不管有什麼爭執，都不能影響民生問題，身為主管機關的北市府也是會用這種態度。
他表示，若是工會有任何爭議，可以向勞動局或和市場處商量，但是不可以動不動就提出怠工，用這種影響民生問題的方式威脅政府。
柯文哲說，至於北農工會提出的想法，會交由市場處詳細回答，但因北農公司去年發放新台幣8000多萬元的獎金，關於這部分，市府會進行調整。
柯文哲也重申，北農工會有問題可以到市場處或和勞動局討論，「不可以拿民生問題，來做政治上的操作」，主管機關不允許民生問題被影響，喊喊就好，要適可而止，不要太過分。
媒體提問，若是北農真的發動怠工會有何做法，柯文哲表示，會斷然處置。
至於北農工會是因不滿提高費率才提出怠工議題，柯文哲說，合約只有簽訂半年， 「有算過應該可以」，仍要經過議會審議後才會簽約，有爭議就到市政府討論，不是動不動以怠工威脅台北市民生的方式處理。1060105
(中央社)
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