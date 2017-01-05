畜牧業水污費 今年起開徵

環保署今天表示，從106年1月1日開徵畜牧業水污染防治費，7月1日開始申報繳納。

行政院環境保護署今天舉辦「環保署開徵畜牧業水污染防治費」記者會。

環保署表示，從今年1月1日起開徵畜牧業水污染防治費，7月1日開始申報繳納。

徵收對象為符合「水污染防治法事業分類及定義」且排放廢（污）水於地面水體的畜牧業。另外，為減輕產業衝擊，費額採逐年折扣方式，畜牧業徵收第1年（106年）費額打7折，107年費額打8折，以此類推，至109年起全額收費。

環保署表示，畜牧業水污費以排放至地面水體的水質與水量來計算，污染物項目包括化學需氧量(COD)與懸浮微粒(SS)，並依據排放水質相較於放流水標準給予濃度優惠折扣，亦即排放水質濃度越低，濃度優惠折扣越高。

依水污染防治法需定檢申報的業者，依其排放的水質水量申報繳納，另針對飼養未滿200頭的小型養豬業者，業者可按當期在養頭數計費申報，106年費額7折，每頭豬單價新台幣17.2元，逐年調整至109年全額收費，每頭豬單價為24.6元。106年預計可徵收3千萬至5千萬元。

環保署表示，經初步統計，符合畜牧業徵收對象約有7800家，其中養豬業占9成。1060105

(中央社)