2016年 尼加拉瓜外貿再度衰退
根據尼加拉瓜出口交易中心（Cetrex）公布的初步統計，去年尼加拉瓜全年出口總量比2015年減少了3.3%，總值更衰退了6.8%。
Cetrex的統計顯示，去年截至年底，尼加拉瓜的出口總量為182萬噸，而2015年全年為189萬噸。
根據 Cetrex的登記數據，去年全年尼加拉瓜的出口總值為23億5600萬美元，而2015的年總值為25億2910萬美元。
尼加拉瓜出口產銷協會理事長賈柯比（Guillermo Jacoby）指出，尼加拉瓜去年出口不振的原因是若干尼國主要出口產品的國際價格低迷。
2016年尼加拉瓜出口的主要產品之一是牛肉，根據Cetrex的統計，尼國去年牛肉出口在量的方面成長了5.8%，但由於國際價格滑落，總值卻短少了5.7%。
Cetrex的初步統計也顯示，去年尼加拉瓜的第二大出口產品咖啡，雖然國際均價降低，但出口總量卻較2015年增加，使出口總值達到4億50萬美元。1060105
(中央社)
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