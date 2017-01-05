全球暖化中斷說法 英美科學家證實有誤

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今天刊登的美國和英國聯合研究，證實美國先前引發爭議的海洋暖化研究結果，認為1998年到2014年間全球暖化中斷的報告不正確。

法新社報導，美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）和英國約克大學（University of York）的科學家，證實美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）2015年研究論文結果。

他們的結論刊登在美國期刊「科學先端」（Science Advances）。

NOAA論文先前指出，比起較舊的船載系統，現在用於測量水溫的海洋浮標，傾向測出略為降低的溫度。

NOAA科學家結論是，切換到浮標測量，使得1998到2014年間現實世界部分暖化狀況未能呈現。

NOAA論文當時激怒了部分堅稱有過「全球暖化中斷」現象的科學家，以及視全球暖化為騙局的批評人士。美國共和黨掌控的聯邦眾議院，甚至曾要求NOAA科學家向國會議員提供他們就這項研究交流的相關電子郵件。

NOAA同意傳送數據並回應科學性問題，但拒絕交出研究作者們的電郵，這項決定獲得部分擔心政治干預的科學家支持。

這項新研究主筆、加州大學柏克萊分校能源與資源學群（Energy and Resources Group）研究生豪斯法勒（Zeke Hausfather）說：「我們研究結果意味著基本上NOAA是正確的，他們沒有捏造。」

約克大學的寇坦（Kevin Cowtan）也說：「我們現在認為NOAA當時是對的，而且日本氣象廳新資料集也同意。」（譯者：中央社盧映孜）1060105

(中央社)