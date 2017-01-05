全球暖化中斷說法 英美科學家證實有誤
今天刊登的美國和英國聯合研究，證實美國先前引發爭議的海洋暖化研究結果，認為1998年到2014年間全球暖化中斷的報告不正確。
法新社報導，美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）和英國約克大學（University of York）的科學家，證實美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）2015年研究論文結果。
他們的結論刊登在美國期刊「科學先端」（Science Advances）。
NOAA論文先前指出，比起較舊的船載系統，現在用於測量水溫的海洋浮標，傾向測出略為降低的溫度。
NOAA科學家結論是，切換到浮標測量，使得1998到2014年間現實世界部分暖化狀況未能呈現。
NOAA論文當時激怒了部分堅稱有過「全球暖化中斷」現象的科學家，以及視全球暖化為騙局的批評人士。美國共和黨掌控的聯邦眾議院，甚至曾要求NOAA科學家向國會議員提供他們就這項研究交流的相關電子郵件。
NOAA同意傳送數據並回應科學性問題，但拒絕交出研究作者們的電郵，這項決定獲得部分擔心政治干預的科學家支持。
這項新研究主筆、加州大學柏克萊分校能源與資源學群（Energy and Resources Group）研究生豪斯法勒（Zeke Hausfather）說：「我們研究結果意味著基本上NOAA是正確的，他們沒有捏造。」
約克大學的寇坦（Kevin Cowtan）也說：「我們現在認為NOAA當時是對的，而且日本氣象廳新資料集也同意。」（譯者：中央社盧映孜）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。