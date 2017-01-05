傷口整合照護中心 降低糖尿病截肢率

衛生福利部雙和醫院成立「整形外科暨燒燙傷傷口整合照護中心」，提供糖尿病傷口的整合照護、癌症術後重建、燒燙傷治療等。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年1月5日

有高達5成的糖尿病人，在截肢後5年內死亡。衛生福利部雙和醫院成立「整形外科暨燒燙傷傷口整合照護中心」，提供糖尿病傷口的整合照護、癌症術後重建、燒燙傷治療等。

雙和醫院整形外科暨燒燙傷傷口整合照護中心主任張舜程今天表示，各種急慢性疾病傷口，若沒有完整的照護，病人恐因各種併發症而反覆住院，成為家庭經濟沉重的負擔。

張舜程說，因為人口結構因素，戰後嬰兒潮的人口開始進入50歲以上，相對的，糖尿病患也逐漸增加。以國人第5大死因的糖尿病為例，不僅傷口潰瘍截肢的危險性，是一般人的15至25倍，更可怕的，是有近5成的病人，截肢後5年內死亡，死亡率高於許多惡性腫瘤。

雙和醫院強調，其實，一半以上糖尿病足的截肢，是可以避免的，適當的傷口照護可減低病人截肢與死亡率。

雙和醫院今天成立「整形外科暨燒燙傷傷口整合照護中心」，為糖尿病或燒燙傷病人，提供整合內科、外科、復健科、營養評估諮詢，量身訂製專屬的鞋墊與矯正鞋，提供平衡訓練、足部復健等，幫助病足傷口的癒合。

中心主任張舜程表示，糖尿病患已經多到難以想像的地步，另外還合併洗腎。傷口的照護需求，遠大於燒傷的需求。這是北台灣唯一提供治療、復健到客製化矯正鞋的完整服務醫療照護中心，以幫助更多病患找回健康，維持良好的生活品質。1060105

(中央社)