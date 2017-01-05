車輛轟轟聲惹怨 北市研發科技取締系統
超跑、重機滿街跑已不稀奇，但不少民眾為追求改車樂趣「改管」，導致車輛行駛時的高噪音讓市民苦不堪言，台北市環保局為此研發「高噪車輛照相系統」，以科技化方式提升採證效能。
台北市統計，民國105年1月至11月底，共有4932件舉報噪音案件，前5名路段分別是「市民大道」、「內湖路」、「基隆路」、「中正路」及「承德路」，主要原因都來自汽、機車輛不當改裝，高分貝的噪音相當擾人，尤以在夜深人靜的夜晚最為嚴重。
環保局長劉銘龍指出，為了有效嚇阻及提高採證效能，花費新台幣39萬元研發包含噪音計、可換鏡頭數位相機、紅外線光遮斷器的「高噪車輛照相系統」，以科技的方式提高告發採證效能。
環保稽查大隊長陳沼舟解釋，現行的查報方式都以人工作業方式執行，但有時因「夜間光源不足」、「車速過快」等問題，難以成功拍攝清晰照片。且噪音屬感覺性公害，不易認定是否有妨害安寧的情形。
陳沼舟表示，研發這套系統後，只要有車輛行經偵測地點，且車輛產生的音量經噪音計測量超出正常分貝值時，系統會自動啟動連拍，並同步紀錄車輛經過時的相關數值，以科技化的方式認定是否違法，強化執法公信力。
若有違法，將由環保局通知車輛在指定期限到指定地點接受檢驗，若檢驗不合格或逾期不到檢，將依噪音管制法規定裁罰1800元至3600元罰鍰，並限期改善。1060105
(中央社)
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