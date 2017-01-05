AV女優曝拍片黑暗史 身體難負荷罹血尿

櫻井步自曝拍片暗黑史，身體一度難負荷出現警訊。(圖/櫻井步推特)

甜美系AV女優櫻井步，靠著大膽作風被封為「演技最浮誇女優」，不過卻突然宣布引退，讓眾多粉絲相當錯愕，而她自曝出道至今拍了七百部片，導致身體難負荷導致出現嚴重血尿症狀。

櫻井步出道前是酒店媽媽桑，由於作風大膽，加上打出萬人斬名號受到關注，由於「比想像中還需要錢」，因此成為踏進AV界的契機，由於對工作機會幾乎來者不拒，也讓她短時間就拍了700支片，據悉其動力來自母親，不僅知道她投身AV界，甚至還成為背後最大支柱，也讓櫻井步在推特張貼母親照片，讚美她的偉大。

櫻井步在引退後也出書自曝暗黑史，她表示引退主題要為百個男人「服務」，未料疑似被細菌感染併發口內炎，導致嘴巴破了5個洞，此外有段時間因為每天都要拍片，導致身體負荷不了出現嚴重血尿，被緊急送到醫院治療才慢慢康復，而這段暗黑史曝光後，讓網友驚呼「是玩命在工作」。

(中時電子報)