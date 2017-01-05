遼寧號是否穿過台灣海峽!？ 軍方：不確定

我要評比

國防部情次室聯合情研中心主任王紹華少將。圖呂昭隆攝

遼寧號艦隊目前正在南海航訓，回程是否可能穿越台灣海峽，軍方高層官員說，目前不確定；這位官員說「如果是我，我是不會這麼做」。

有媒體研判遼寧號可能穿越台灣海峽返航，完成首次繞台演訓，還有人推斷可能在總統蔡英文出訪中美洲友邦期間。

此外，國防部早上舉行記者會，國防部情次室聯合情研中心主任王紹華少將則表示，國軍有完整情監偵部署，可全部掌握共軍任何活動，媒體提的都是假設性議題，不評論，尊重媒體講法。

王紹華說，103年遼寧號已第一次穿越台灣海峽，國軍有完備經驗及完整處置作為。當時遼寧號只是跨海區訓練，這次執行也只是跨海區訓練，國軍能全部掌握所有活動。

王紹華表示，遼寧號正在戰力形成中，但是不是能夠如美國一流國家戰力，還待觀察。

(中時)