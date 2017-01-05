知名植睫毛膠含致癌物 廠商被起訴求重刑

美容界知名的「Biomooi」植睫毛專用黑膠，竟是黑心貨！檢調查出，「翔盛國際美業公司」涉嫌向南韓進口，以及向國內工業黏著產品業者購買內含過量甲苯、甲醛等致癌物成分的「Biomooi」植睫毛專用黑膠後，高價販售國內美妝師並外銷，一年半來獲利320萬餘元，台北地檢署今依違反化妝品衛生管理條例起訴翔盛公司及公司負責人陳可均，並以陳男惡性重大，請求法院從重量刑。另檢方已向法院聲請扣押陳男部分資產獲准，請法院依法宣告沒收其320萬104元的不法所得。

檢方痛批，陳可均為求獲利，長期販售致癌物給愛美人士，明知自行送檢產品時，產品內含過量甲苯、甲醛，其中甲苯竟檢出7920ppm，竟還在公司臉書紛絲專頁上宣稱「孕婦可用」，產品經過SGS認證，不會對孕婦產生危害，仍持續販售，大賺黑心錢，漠視政府法令，惡性重大，請求從重量刑，以示懲儆。

起訴書指出，陳男明知衛福部早在2005年間就公告禁止在化妝品中含有甲醛成分，限量為75ppm，另甲苯則僅限於指甲用化妝品。但陳男卻自2015年3月向販售工業黏著產品商捷德科技公司，以80元價格，購入含有甲醛的Biomooi植睫毛專用黑膠(藍蓋)，共計576瓶，另向南韓THE SKIN公司購入逾392瓶含有過量甲醛的Biomooi植睫毛專用黑膠(藍蓋)。

另陳男自2013年8月至去年7月，以美金4元價格向南韓THE SKIN公司購入逾392瓶含有過量甲苯、甲醛的Biomooi植睫毛專用黑膠(紅蓋)共1萬3908瓶。

陳男再指示員工在產品貼上翔盛公司製作的中英文標籤後，自2015年1月至去年7月止，以每瓶552至1380元價格，以552元至1380元賣給國內專業美妝師使用，甚至外銷至國外，總計(藍蓋)賣出842瓶，獲利33萬3449元。(紅蓋)共賣出6075瓶，獲利292萬6155元。

事後因台北市衛生局2015年兩度到翔盛抽檢，並將檢體至衛福部食藥署檢驗，查出產品含有過量甲苯及甲醛，函送北檢偵辦，檢調去年7月搜索翔盛公司，查扣113瓶產品。

檢方偵辦期間，陳男不但未停止進貨、販售，反而持續向上游廠商進貨、販售，且明知自行送驗的植睫專用黑膠（紅蓋）檢出甲苯7920ppm，卻仍在公司相關的「Biomooi柏悅－美睫－美甲－絹繡－美容」臉書刊登「孕婦可以接睫毛，Biomooi黑膠經過SGS認證，不會對孕婦產生危害」。

(中時)