立院臨時會 藍批政治操弄逃避監督

中國國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，民進黨不延長會期，刻意召開臨時會，利用巧門和障眼法鎖定特殊議題法案，甚至連「不能復議」也將納入表決，其政治操弄令人無法接受。

文傳會上午召開「臨時會名不符實，蔡政府機關算盡」記者會。

胡文琦說，本次會議民進黨不思以延長會期方式處理，硬要在1月5日至26日召開長達20天的臨時會，基本上是「沽名釣譽、圖謀不軌」，企圖利用臨時會的巧門鎖定特殊議題法案，企圖避開類似議題法案於常會期間需接受立法院國會「充分監督」的程序，其政治操弄與不法企圖令人無法接受，甚至連「不能復議」也將納入表決，令人懷疑民進黨置民主、進步的價值何在？

副主委唐德明說，為什麼正常會期不審總預算，卻不斷推動爭議法案，難道這些都是掩飾護航預算的詭計？依預算法規定，「總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決」，但民進黨卻在正式會期不務正業，推出一堆爭議法案，當然無法在會期內完成總預算審查，責任全在民進黨。

胡文琦指出，臨時會由於時間有限，對立法品質的提升和國家政務的推動非常不利，也難怪連民進黨籍的立法院長蘇嘉全也看不下去，認為執政黨應該檢討一下，提案太多根本過不了。連時代力量也特別強調，強行處理是「不好的慣例」。

唐德明表示，民進黨藉口說國民黨提案太多，這根本不是問題，過去民進黨也提過3000案，為什麼當時的立法院長王金平就可以協商解決，現在民進黨卻不能，這是因為民進黨從來都不願意真心協商，只想鴨霸的整碗捧去而已；國民黨會堅定支持黨團臨時會只審總預算的立場。1060105

(中央社)