賣過量甲醛睫毛膠無悔意 廠商遭求重刑

賣假睫毛產品、自稱全球第一品牌的翔盛公司遭衛生局查獲大量販售含有過量甲醛的假睫毛接著劑（膠）。北檢今天偵結，審酌陳姓負責人毫無悔意，將陳男起訴，建議法院從重量刑。

台北地檢署指出，翔盛國際美業股份有限公司，以經營「Biomooi」假睫毛、假睫毛接著劑、彩妝保養品及美甲等化妝品買賣為業務；陳姓負責人卻於民國104年3月間起，向專門販售工業用途黏著產品的廠商，以新台幣80元的價格，購入含有甲醛的植睫專用黑膠（藍蓋）。

檢方指出，陳男於102年起，另向一家廠商購入含有甲苯及過量甲醛的植睫專用黑膠（紅蓋）；這些黑膠均由員工貼上公司的中英文標籤後，以552元至1380元不等金額販售給國內專業美妝師及外銷使用；台北巿衛生局於104年8月及12月間查獲這些產品含有甲苯及過量甲醛，案件移由檢方偵辦。

檢方偵辦期間，陳男不但未停止進貨、販售，反而持續向上游廠商進貨、販售，且明知自行送驗的植睫專用黑膠（紅蓋）檢出甲苯7920ppm，卻仍在公司相關的「Biomooi柏悅－美睫－美甲－絹繡－美容」臉書刊登「孕婦可以接睫毛，Biomooi黑膠經過SGS認證，不會對孕婦產生危害」等語。

檢方指出，陳男為公司負責人，多次輸入並販售含有超量甲醛、甲苯的假睫毛接著劑給國內專業美妝師及外銷使用，不法所得逾326萬元，他明知所輸入，販售化妝品的成分應遵守法令規定卻予以漠視，也無視他人身體健康，犯後否認犯行，毫無悔意，依違反化粧品衛生管理條例起訴，建請法院從重量刑，公司科以罰金刑。1060105

(中央社)